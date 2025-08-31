Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Ahıska Türkü Faik ve Gülşen Binali çifti, yıllar önce Ukrayna’dan yanlarına aldıkları üzüm fidanlarını Türkiye’ye getirerek yeni bir hayata başladı. Döşeklerin arasına gizleyerek getirdikleri fideleri, Üzümlü’deki 300 metrekarelik bahçelerine eken çift, bugün çeşit çeşit üzümlerle bölgede tanınıyor.

"YİYENLER DUA EDİYOR"

75 yaşındaki Faik Binali, 25 yıl yaşadığı Ukrayna’dan 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildiklerini anlattı. Erzincan’da huzur içinde yaşadıklarını söyleyen Binali, “Oradan ağaçlar, üzümler getirdim. 70 çeşit üzümüm var, burada da çoğaltıyorum. Karası, erkeni, geçi… Her lezzetten üzümümüz var. Yiyenler dua ediyor. 300 metrekare alanda ektik, buradan kazandığımızla geçiniyoruz.” dedi.

Her sabah ezandan önce kalkarak bağda çalıştığını belirten Binali, “Allah bize rızkımızı da sağlığımızı da veriyor. Biz buranın halkından çok razıyız. Ev verdiler, gaz verdiler, biz de elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

"DÖŞEĞİN İÇİNDE GİZLİCE GETİRDİK"

58 yaşındaki Gülşen Binali ise eşine her zaman destek olduğunu belirterek, “Ukrayna üzümleri, Cimin üzümünden yaklaşık bir ay önce olgunlaşıyor. Bizim maksadımız ekmek parası kazanmak. Ukrayna’da savaş vardı. Yanımıza sadece fideleri aldık. Bir kat döşek ve iki çanta ile geldik. Döşeğin içinde üzüm çubuklarını saklamıştık. Şimdi Allah’a şükür buradaki üzümler satışa çıktı ve çok iyi.” dedi.