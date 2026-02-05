Ukrayna - Rusya - ABD heyetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerin ikinci gününde görüşmeleri sürdürdü.

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile Rusya arasında kısıtlı bir ateşkes konusunda anlaşmasından sonra hız kazandı.

BAE başkentindeki ilk gün görüşmeleri Kiev tarafından "ayrıntılı olduğu kadar verimli geçti" diye yorumladı.

Vladimir Putin'in temsilcisi Kirill Dmitriev de müzakerelerin olumlu seyrettiğini açıkladı. Masada henüz büyük bir anlaşmazlık yaşanmadı.

Görüşmelerden sonra taraflar 314 savaş esirinin takası için taahhüd verdi. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, X'te şunları söyledi:

"Bu sonuç, ayrıntılı ve verimli barış görüşmeleri sayesinde elde edildi. Hala yapılması gereken çok iş var, ancak bu tür adımlar, sürdürülebilir diplomatik çabaların somut sonuçlar verdiğini ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için yapılan çabaları ilerlettiğini gösteriyor.”

Buna rağmen savaşın 4. yılında aralıksız sürdüğü Ukrayna cephesinde savaş devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı vurduğu saldırılardan sonra yapılan görüşmeye, dökülen kanın gölgesi düştü.

TARAFLAR NE İSTİYOR?

Müzakerelerin önündeki en büyük engel doğu Ukrayna topraklarının kaderi. Moskova herhangi bir anlaşma için Ukrayna ordusunun 4 yıldır uğruna savaştığı Donbas bölgesinden çekilmesini şart koşuyor.

Rusya zengin doğal kaynaklara sahip müstahkem Donbas şehirlerinin kontrolünü talep ediyor. Kiev yönetimi çatışmaların mevcut cephe hattında dondurulması görüşünde ısrar ediyor. Ukrayna birliklerini geri çekme teklifini kesin bir dille reddediyor.

Ukrayna ise Rusya'nın bir kere daha saldırma ihtimalini ortadan kaldırmak için Batılı müttefiklerinden "NATO-vari" savunma güvenceleri talep ediyor.

Bu taleplere göre Donbas bölgesinin silahlandırılması ve Avrupa ve NATO orduları tarafından korunması gündeme geliyor. Rusya, bu öneriyi olabilecek en sert dille reddediyor.

RUSYA, SAVAŞTAN AVRUPA'YI SORUMLU TUTTU

Görüşmeden sonra açıklamada Rus temsilci Dmitriev "Avrupa ve İngiltere hükümetlerini sürece müdahale etmeye çalışmakla" suçladı.

Dmitriev, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın savunması için 90 milyar Euro değerinde borçlanma bütçesi ayırmasına atıfta bulundu.

Rus yetkili "Bu tür müdahale girişimlerinin sayısı arttıkça sürecin kesinlikle ilerlediğini daha net görüyoruz. Buna rağmen şler iyi yönde pozitif bir istikamette ilerlemeye devam ediyor." dedi.

Dmitriev ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri onarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

GÖRÜŞMELER SÜRERKEN KİEV'E İHA YAĞDI

Aynı anda Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sürdürdü. Başkent Kiev sakinleri eksi 20 dereceyi bulan dondurucu soğukta elektriksiz kaldı.

Pazar günü ateşkesin son bulmasıyla Rus İHA'ları Odesa ve başkent Kiev'i vurdu. Birçok noktada elektrikler kesildi. Halk metro istasyonlarına sığındı.

Abu Dabi'de görüşmeler devam etse de savaşın yıprattığı Ukrayna halkı hala her gün gerçekleşen saldırıların gölgesinde yaşıyor.