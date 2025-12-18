Ukrayna kamikaze İHA'sı, Rusya'nın Rostov-on-Don limanın bir kargo gemisini vurdu. Saldırıdan sonra büyük bir yangın çıktı. 3 mürettebat yaşamını yitirdi.
Yerel saatle akşam saatlerinde gerçekleşen saldırı sonucu kargo alev aldı. Alev geminin tam olarak ne taşıdığı bilinmiyor.
Rostov-on-Don valisi Yuri Slyusar, itfaiye ekiplerinin çıkan büyük yangınla mücade ettiğini duyurdu.
Telegram'dan açıklama yapan Slyusar, gemideki yangının söndürüldüğünü, üç mürettebatın daha yaralandığını söyledi.
Aynı anda Rostov bölgesindeki Bataysk'a düzenlenen saldırıda yedi kişinin yaralandığını da belirtti.