Ukrayna'ya ait insansız hava aracının Rusya'ya yönelik bugüne kadar gerçekleştirdiği en derin saldırılardan biri olan saldırıda can kaybı yaşanmadı. Çuvaşistan Valisi Oleg Nikolayev, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Nikolayev, acil durum ekiplerinin bölgenin başkenti Cheboksaray'daki Kombinat Burevestnik tesisinde olay yerinde olduğunu ekledi. Saldırı hakkında daha fazla ayrıntı vermedi ve herhangi bir hasarın boyutu belirsizdi.

Rus yetkililer daha önce hava savunma birliklerinin gece boyunca 88 Ukrayna İHA'sını imha ettiğini, herhangi bir can kaybı veya başka bir hasar bildirilmediğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, 52 İHA'nın Rusya'nın güneybatısındaki Belgorod bölgesi sınırında, 13'ünün Lipetsk bölgesi üzerinde ve dokuzunun da Rostov bölgesi üzerinde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna'ya ait diğer İHA'ların Rusya'nın Voronej, Astrahan, Krasnodar, Ryazan ve Kursk bölgeleri üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya'nın havacılık denetleme kuruluşu Rosaviatsia, Telegram'da yaptığı açıklamada, Astrahan, Nijni Novgorod ve Kazan havalimanlarının hava güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca birkaç saat süreyle kapatıldığını bildirdi.

Rusya'nın resmi olmayan haber kanalları Telegram, Ukrayna'nın Ryazan ve Lipetsk'e düzenlediği saldırıların yerel petrol rafinerilerini hedef aldığını bildirdi.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin başkanı olan Ukraynalı Teğmen Andriy Kovalenko, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının olayda yer aldığına dair doğrudan bir bilgi vermeden veya kanıt sunmadan, Lipetsk'teki Novolipetsk Metalurji Fabrikası'nın saldırı altında olduğunu söyledi.

Reuters, saldırılarda nelerin hedef alındığına ilişkin haberleri bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna, Rusya'nın üç yıl önce başlattığı savaştaki saldırılarının , Moskova'nın savaş çabaları için önemli olan altyapıyı yok etmeyi amaçladığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamaya devam etmesine yanıt olduğunu söyledi.