Ukrayna istihbarat örgütü SBU, Kocaeli açıklarındaki iki Rus gemisini vurdukları anın görüntülerini paylaştı.

KAIROS ve VIRAT isimli Rus gölge filosuna ait tankerler Cuma gecesi Türkiye'nin Karadeniz kıyılarına yakın vurulmuştu.

Ukrayna, saldırıyı üslendi ve gemilerin vurulduğu anların videosunu paylaştı. Saldırıda "Deniz Bebeği" tipi insansız deniz aracı kullanıldı.

Deniz aracının gemiye usulca yaklaştığı ve sonra da büyük bir şiddetle patladığı görüldü. Gemi mürettabatı sağ olarak kurtarılmıştı.

Rusya'nın gölge filosu, uluslararası yaptırımlara rağmen Rusya'nın Hindistan ve Çin gibi ülkelerle petrol ve doğalgaz ticareti yapmak için kullandığı, gayrimeşru tankerler filosu.

Bu gemiler, resmen Rusya'ya bağlı olmasa da Rusya adına iş yapıyorlar ve Rusya'ya gelen siparişleri, petrol ve gaz alan ülkelere ulaştırıyorlar.