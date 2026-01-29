Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, ordusunun belkemiği olan İHA'ların sinir sistemi olan Starlink'in düşmanın eline geçtiğini duyurdu.

Rus ordusunun insansız hava araçlarını, Elon Musk'ın uydu sistemleriyle donattığını resmen doğruladı.

Savunma Bakanı, Pazartesi akşamı düzenlenen "İHA Ordusu – 2025" etkinliğinde, Rusların ele geçirdiği teknolojiye karşı acil eylem çağrısı yaptı.

Fedorov açıklamasında "Ruslar bugün Starlink kullanarak İHA fırlatıyor. Çok hızlı yanıt vermemiz gerekiyor. Bu krize verdiğimiz yanıtın hızı, gelecekteki olayları tahmin etmemiz ve ve halkımızı korumamız anlamına geliyor" diye konuştu.

UKRAYNA'NIN BELKEMİĞİ, RUSLARIN ELİNDE

Tam teşekküllü bir İHA ordusuna dönüşen Ukrayna ordusu için Starlink hayati önem taşıyor. İnternet kule ve kablolarının Rus saldırılarına dayanamaması Starlink'i hayati kılıyor.

Starlink, GPS sistemini kullanarak küçük uydu antenlerine benzeyen terminallerle kablosuz İHA'lara erişim sağlıyor. Starlink, Ukrayna'nın gözü ve kulağı iken Rusya için büyük bir dezavantaj sağlıyordu.

Ancak Rus askerlerinin Starlink terminalleri ele geçirmesi ve Rusya'nın da bu terminalleri elde ederek İHA'larına entegre etmesi, Ukrayna'nın bu büyük avantajını elden çıkarıyor.

Rusların bu teknolojiyi ele geçirmesine Avrupa'dan bile şikayetler gelmeye başladı. Polonya Dışişleri Bakanı, Musk'ın Ruslara Starlink sattığını ve savaştan para kazandığını iddia etti.

'MUSK SAVAŞTAN PARA KAZANIYOR'

UKRAYNA İÇİN BİR FELAKET

Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Serhiy Beskrestnov Starlink ile güçlendirilen BM-35 tipi saldırı İHA'larının artık savaş alanından kilometrelerce uzak kentlere kadar ulaşabildiğini bildirdi.

Yakıtla çalışan bu yeni nesil araçların 500 kilometre menzile sahip olması cephe hattındaki dengeleri sarsıyor.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) tarafından yayımlanan güncel raporlar Rus güçlerinin Molniya-2 ağır başlıklı kamikaze İHA'larında da bu teknolojiyi kullanmaya başladığını vurguladı.

Uydu sistemleri sayesinde savaş alanındaki etkinliği ciddi oranda artan insansız hava araçları Ukrayna savunma sistemlerini zorluyor.