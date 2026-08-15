LSEG nakliye verileri ve ticari kaynaklara göre Türkiye, Ukrayna'nın saldırıları sonrası Rusya'dan petrol almayı azalttı.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Karadeniz terminallerine yönelik düzenlediği İHA saldırılarının ihracatı aksatmasının ardından Türkiye petrol alımını düşürdü.

Sevkiyat verileri, alımlardaki bu kısıntının Ağustos ayında da süreceğine işaret ediyor. Bunun en önemli sebebi ise sevkiyatlardaki aksamalar ve gemi güvenliği.

SALDIRILAR TİCARATİ GÖLGELEDİ

Ukrayna'nın Temmuz ayında Rusya'nın Karadeniz terminaline yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminalindeki ihracatın bir hafta süreyle durmasına ve Novorossiysk Limanı'ndaki yüklemelerin düzensizleşmesine neden oldu.

Yaşanan aksamalar sonucu CPC petrol yüklemeleri Temmuz ayında beşte bir oranında geriledi.

Türkiye, Karadeniz'de kendi karasularına yakın noktalarda Rusya bağlantılı tankerlerin hedef alınmasını eleştirerek; bu durumun kaygı verici olduğunu, seyrüsefer güvenliğini ve bölgedeki ticareti olumsuz etkilediğini belirtti.

RUS PETROLÜ ALIMLARI DARALDI

CPC Blend, Kazak KEBCO ve Urals ham petrollerinin en önemli alıcıları arasında yer alan Türkiye, Haziran ayında Rus limanlarından 1,2 milyon ton petrol ithal ederken Temmuz ayında bu miktar yaklaşık 900 bin tona indi.

Karadeniz limanlarından yapılan sevkiyat ise Haziran'daki 600 bin ton seviyesinden Temmuz ayında 300 bin tonun biraz üzerine geriledi.

LSEG verileri, Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya'nın Karadeniz limanlarından yaklaşık 200 bin ton petrol almasının beklendiğini gösterdi.

Bu sevkiyatın Kazak KEBCO petrolü taşıyan iki tankerle gerçekleştirilmesi öngörülürken, henüz CPC Blend veya Urals yüklemesi planlanmadığı aktarıldı.

Karadeniz'de yaşanan krizin olumsuz etkilerini dengelemek isteyen Türkiye'nin tedarik kaynaklarını çeşitlendirdiği ve Ağustos ayında az da olsa Brezilya ile Guyana'dan petrol ithalatı yapacağı kaydedildi.

ABD ARAYA GİRDİ

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1,8'ini Kazakistan'dan Rusya'nın Karadeniz kıyısına taşıyan CPC boru hattındaki yüklemeler geçen ayın ortasından bu yana kesintiye uğruyor.

Söz konusu aksamalar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla bağlantılı tedarik kesintilerine ek bir yük getirdi.

Diğer yandan Financial Times'ın Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Ukrayna, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in talebinin ardından Rusya'nın Karadeniz'deki CPC terminalini kullanan Rus dışı petrol tankerlerine yönelik İHA saldırılarını durdurdu.

Bu saldırıların durmasıyla Rusya ile petrol ticaretinin eski haline gelip gelmeyeceği ise meçhul.