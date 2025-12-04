Ukrayna’daki savaş nedeniyle Türkiye’ye getirilen yetim çocuklardan ikisinin hamile kalmasına ilişkin soruşturmanın, skandal bir gerekçeyle kapatıldığı ortaya çıktı.

Agos’tan Burcu Karakaş ile Anna Babinets ve Yanina Kornienko ve Slidstvo.Info ekibinin araştırmasına göre; Ukraynalı iş insanı Ruslan Shostak, 3 bin 500 çocuğun yaşadığı Doğu Ukrayna’daki cephe hattı bölgesi Dnipropetrovsk Oblastı’ndaki 510 yetim çocuğun tahliyesi için görevlendirildi.

Shostak Vakfı’nın kurucusu Ruslan Shostak’ın, dört yıl önce kayıtlara 140 milyon dolar olarak geçen servetini kullanarak yürüttüğü “Savaşsız Çocukluk Projesi” çerçevesinde, Şubat 2022 sonrasında Ukrayna’daki kurumlarda yaşayan 510 çocuk geçici olarak Türkiye’deki otellere ve yerel çocuk koruma tesislerine yerleştirildi.

Ukrayna’dan 11 yetkilinin imzasını taşıyan bu rapora göre, Antalya'ya gönderilen yetim çocukların ihmal edildiğini, psikolojik ve cinsel istismara uğradığını ve iki kız çocuğunun otel personeli tarafından hamile bırakıldığını ortaya koydu.

Ancak iki kız çocuğunun hamile kalmasına ilişkin soruşturma, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan değil, “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan başlatıldı. Dosya, savcılık tarafından hamilelik esas alınarak belirlenen suç tarihinde kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekçesiyle çocukların cinsel birlikteliğe “rızası” olduğu ve şikâyetçi olmadıkları kanaatiyle kapatıldı.

Çocuk ifadelerine göre, Ukraynalı eğitmenler “yatılı okul personeliyle ilgili kötü şeyler söylememelerini ve Türk erkeklerle olan tüm ilişkilerinin rızaya dayalı olduğunu” belirten belgeleri imzalamalarını istedi. Kovuşturmaya yer olmadığına karar veren Türkiye’deki savcılık makamları kız çocuklarının ifadesine başvurmadı.

DMM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, igili habere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olduğunu, resmî bildirim iletilmemiş olmasına rağmen tarafından derhal suç duyurusunda bulunulduğunu ve adli süreç başlatıldığını söylemiş ancak sürecin nasıl sonuçlandığına dair bilgi vermemişti.