Antalya'nın Alanya ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda yürüyen kadına yumruk atıp kesici aletle saldırdı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi'nde meydana geldi.

YUMRUK ATIP YÜZÜNÜ KESTİ

Karşı yönden gelen şüpheli, bilinmeyen bir nedenle kadına saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. Önce yumruk atılan sonra da yüzü kesilen kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alanya’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin kadını yumruklayarak yere düşürdüğü, yerde saldırıya devam ettiği ve ardından hızla uzaklaştığı görüldü.

Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırganı arıyor.