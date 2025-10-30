Her sonbahar parklarda ve sokaklarda ayaklarımızın altında kalan o parlak kahverengi kestanelerin, aslında evdeki en can sıkıcı sorunlardan ikisine doğal bir çözüm olduğunu biliyor muydunuz? Pek çok kişinin habersiz olduğu bu eski ve etkili yöntem, özellikle dolaplardaki kötü kokuları ve giysilerin baş düşmanı olan güveleri tarihe karıştırıyor.

Eski veya havasız dolaplarda zamanla biriken, giysilere sinen o rahatsız edici küf kokusu çoğu kişinin ortak sıkıntısı. Bu sorunu çözmek için Ukraynalılar pahalı kimyasallar yerine kestane kullanıyor.

Kestaneler, doğal yapıları sayesinde ortamdaki nemi ve kötü kokuları emme yeteneğine sahiptir.

Dolabınızın raflarına yerleştireceğiniz birkaç adet yıkanmış ve kurutulmuş kestane, zamanla en inatçı kokuları bile ortadan kaldırarak dolabınıza ferahlık katar.

Daha da önemlisi, kestaneler güvelerin hiç sevmediği, insanlar tarafından ise fark edilmeyen hafif bir koku yayar. Bu doğal koku, güvelerin dolabınıza yerleşmesini, yuva yapmasını ve yumurtalarını bırakmasını engeller. Bu sayede giysileriniz, kimyasal naftalinlere gerek kalmadan güvelerden korunmuş olur.

Hangi kestane kullanılmalı?

Burada bahsedilen kestanelerin, kış aylarında yediğimiz pişirilebilir kestane (Castanea sativa) olmadığını unutmamak çok önemlidir. Kullanılması gereken tür, parklarda ve bahçelerde bulunan, yenilmeyen, parlak ve acı olan atkestanesidir (Aesculus hippocastanum).

Nasıl uygulanır?

Bu yöntemi uygulamak ise son derece basit. Sonbaharda topladığınız atkestanelerini eve getirip iyice yıkayın ve tamamen kurumasını bekleyin. Ardından dolabınızın farklı raflarına birkaç adet yerleştirin. Bu doğal korumanın etkinliğini sürdürmesi için kestaneleri her 2-3 ayda bir yenileriyle değiştirmeniz yeterlidir.

Doğanın sunduğu bu basit ve ücretsiz çözümle, hem dolaplarınızı güvelerden ve kötü kokulardan koruyabilir hem de pahalı ve zararlı kimyasallara para harcamaktan kurtulabilirsiniz.