ULA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

İLAN

ULA MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) İhale Tarihi İhale Saati Durumu

1 Muğla Ula Sarayyanı 163 7 187,96 Tam Tarla Taşınmaz Tespitli Köy Yerleşik Alanı içerisindedir. Ancak imar hükümleri doğrultusunda yapılaşmaya gidilemeyecektir. 1.050.000,00 210.000,00 10/03/2026 09:30 İşgallidir.

2 Muğla Ula Şirinköy 118 91 582,45 Tam Çalılık Taşınmaz Tespitli Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmaktadır. (E=0,50 Max İnşaat Alanı: 250,00 m2) 8.750.000,00 1.750.000,00 10/03/2026 10:15 Boş ve İşgalsizdir.

3 Muğla Ula Şirinköy 118 92 238,84 Tam Çalılık Taşınmaz Tespitli Köy Yerleşik Alan Sınırları içerisinde kalmaktadır. (Taşınmaz üzerinde İmar Hükümleri doğrultusunda yapılaşmaya gidilemeyecektir.) 2.390.000,00 478.000,00 10/03/2026 11:00 Boş ve İşgalsizdir.

4 Muğla Ula Ataköy 116 5 444,64 Tam Tarla Taşınmaz tespitli köy yerleşik alan dışında tarımsal alanda kalmaktadır. 3.150.000,00 630.000,00 10/03/2026 11:45 İşgallidir.

5 Muğla Ula Ataköy 124 85 541,63 Tam Tarla Tespitli Köy Yerleşik Alanı içerisinde olduğu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Uygulama İmar planı bulunmayan kırsal nitelikli yerleşim alanlarındaki yapılaşma hakkındaki yönerge" doğrultusunda Konut ve/veya (Değişik:14/12/2023-314 MK) günübirlik kullanıma ayrılan yapı (Yöre halkının günübirlik ihtiyacını karşılayacak olan bakkal, kasap, kuaför, tamirci, kahvehane, düğün salonu, çay bahçesi, lokanta, büfe otopark vb.) yapılması durumunda Maksimum Emsal (KAKS) = 0,50 Maksimum bina kat adedi = 2 kat (Yençok =7,50 m) İfraz sonucu elde edilecek minimum parsel büyüklüğü = 500 m² Emsale esas maksimum yapı inşaat alanı (Emsal) = 250 m² yapılaşmaya gidilebilecektir. 8.125.000,00 1.625.000,00 10/03/2026 14:00 İşgallidir.

6 Muğla Ula Kızılyaka 164 23 792,57 Tam Ham Toprak Taşınmaz tespitli köy yerleşik alan dışında tarımsal alanda kalmaktadır. 2.140.000,00 428.000,00 10/03/2026 14:45 İşgallidir.

7 Muğla Ula Esentepe 126 2 6.913,00 Tam Tarla Taşınmaz tespitli köy yerleşik alan dışında tarımsal alanda kalmaktadır. 15.670.000,00 3.134.000,00 10/03/2026 15:30 İşgallidir.

1- Muğla İli, Ula İlçesinde bulunan, yukarıda tapu kayıt bilgileri ve özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda belirtilen gün ve saatte Ula Milli Emlak Şefliği Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri gösterir belgeyi,

b) Tebligat için Türkiye’de adreslerini gösterir belgeyi,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nufüs cüzdanı veya onaylı nüfus kayıt örneği, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıdaki yerleşik ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz esas alınır), geçici teminat bedeli gerekli açıklama yazdırılmak suretiyle Sadece T.C. Ziraat Bankası TR81 0001 0005 9400 0010 0057 04 İban numaralı T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.

e) Geçici teminat mektuplarının 2886 sayılı Kanunun 26. ve 27. maddelerine göre düzenlenmesi, süresiz olması ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de teminat mektubunda gösterilmesi zorunlundur. Teminat mektuplarının elektronik teminat mektubu olmaması, fiziki olarak ibraz edilmesi durumunda ayrıca teminat mektubu alınan ilgili bankadan teyit yazısı alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

f) Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır.(Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)

3- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Ula Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

4- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5- İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı komisyon sorumlu değildir.

6- İlçemiz, Şirinköy Mahallesinde bulunan 118 ada 91 parsel numaralı taşınmazın içerisinde Tedaş 1.Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında yer alan 1 adet orta gerilim hattı mevcuttur.

7- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz. Satış bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 (yüzdeyirmi) indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, 8 eşit taksitle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.

8- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) "işlem bedeli" Bakanlığımız döner sermaye hesabına ayrıca peşin olarak tahsil edilecektir.

9- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden, Muğla İli genelindeki ihale bilgileri mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İrtibat Telefon: 0 (252) 242 23 24