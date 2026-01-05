Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kasım ayında yaptığı konuşmada Ankara'da toplu ulaşımı tamamen ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni otobüsler alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bugün yapılan açıklamada, söz konusu vaadin ilk adımı olarak belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası 375 bin vatandaş için ücretsiz ulaşım desteği başlatıldığı belirtildi.



ŞUBAT AYINDA UYGULAMAYA BAŞLANACAK Uygulama ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça, uygulamadan yararlananların sayısı peyderpey artırılacak.

Ücretsiz ulaşım desteği, EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak Açıklamaya göre uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.



Ücretsiz ulaşım desteğinin en geç şubat ayı başında hayata geçirilmesi planlanıyor

