Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, emeklilerin alım gücünü günden güne kaybetmesine neden olurken, dün açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ile birlikte iktidar, ulaşım sorununa yeni bir çözüm getirmeye hazırlanıyor.

Yılın geri kalan bölümünde birçok şehirde, artan maliyetler gerekçe gösterilerek özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve üzeri vatandaşlar için tanınan ücretsiz ulaşım hakkına kısıtlama getirildi.

Düşük emekli maaşlarıyla hayatını idame ettirmekte güçlük yaşayan emeklilerin, fahiş ulaşım zamlarının ardından toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkının da kısıtlanması büyük bir mağduriyete neden olurken, tepkilerin ardından harekete geçen hükümet aralık ayında duyurulacak düzenleme ile ücretsiz ulaşım hakkı için kapsamlı bir değişikliğe gidecek.

EMEKLİLERE 81 İLDE ÜCRETSİZ ULAŞIM GELİYOR

2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 25,49 olarak kesinleşmesinin ardından iktidar, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak ulaşım destek ödemelerine zam yapma kararı aldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, büyükşehirlerde faaliyet gösteren araç sahiplerine aylık 7 bin 792 TL, diğer illerdeki araç sahiplerine ise 4 bin 675 TL ek destek ödemesi yapılacak. Bu artış, ücretsiz toplu taşıma hizmetini sunan araç sahiplerinin gelirlerine önemli bir katkı sağlayacak ve hizmet kalitesinin artmasına destek olacak.

Aralık ayında yayımlanması planlanan yeni yönetmeliğe göre;

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 4 bin 658TL olan ödeme 5 bin 845 TL'ye,

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 6 bin 210 TL olan destek ödemesi 7 bin 792 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 4 bin 658 TL olan destek ödemesi 5 bin 845 TL'ye,

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için aylık 3 bin 726 TL olan destek ödemesi ise 4 bin 675 TL'ye yükseltilecek"



KİMLER DESTEKTEN YARARLANACAK?

Destekten yararlananlar arasında engelliler, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş üstü bireyler, devlet korumasındaki çocuklar ve sosyal yardım alan kişiler yer alıyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinde görevli olanlar da bu kapsamda ücretsiz veya indirimli olarak toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.