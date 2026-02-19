Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2025 yılı içerisinde 65 yaş üzeri serbest biniş kartına sahip Mehmet S. adlı bir vatandaşın 3 bin 365 kez halk otobüsüne bindiğini duyurdu.



Günde 25 biniş gerçekleştiren Mehmet S.'nin ücretsiz kart kullanmaması halinde mevcut tarife üzerinden 90 bin TL ödemesi gerektiği belirlenirken, yaşlı vatandaşlara tanınan ücretsiz ulaşım hakkının suistimal edilmesi sosyal medyada yeni bir tartışmaya neden oldu.





EMEKLİYE KOTA GETİRİLMESİ GÜNDEMDE



65 yaş üzeri vatandaşların, ihtiyaç dışı toplu taşıma araçlarını kullandığı ve yoğunluğa neden olduğu iddialarının ardından Sivas Belediyesi, serbest biniş kartlarına kısıtlama getirmeyi gündemine oldu.



1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Karabük Belediyesi, emeklilere tanınan ücretsiz ve sınırsız ulaşım hakkını kaldırmış, söz konusu ücretsiz taşıma desteğini ayda 30 biniş hakkı ile değiştirmişti. Benzer bir değişikliğin ilerleyen günlerde Sivas'ta da olması beklenirken, bu durum sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bazı kullanıcılar, 65 yaş üzeri vatandaşların günün yoğun saatlerinde ulaşım araçlarında gereksiz bir yoğunluk oluşturduğunu öne sürerek kısıtlamayı desteklerken, bazı vatandaşlar ise tek bir kişinin kötü kullanımını gerekçe göstererek tüm emeklilerin hakkının ellerinden alınmaması gerektiğini savundu.