AKP’li Elazığ Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri yurttaşların ücretsiz ulaşım hakkını ayda 60 binişle sınırlandıran kararı yargıdan döndü.



Son haftalarda Karabük ve Elazığ'da 65 yaş üzerindeki vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkına kota sınırlaması getirilmesi tepkilere neden olurken, bir vatandaşın mahkemeye yaptığı bireysel başvuru, tartışmalarla ilgili emsal karar verilmesine yol açtı.



Emekli bir yurttaşın açtığı dava sonucu Elazığ 1. İdare Mahkemesi, belediyenin sosyal devlet ilkesiyle güvence altına alınan hakkı kısıtlayamayacağına hükmederek düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, belediyelerin hakkı kısıtlayamayacağını, aksine kolaylaştırıcı tedbir almakla yükümlü olduğunu vurguladı.



EMEKLİNİN ULAŞIM HAKKI KISITLANAMAZ



Son olarak Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilerin ve yaşlı vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı nedeniyle otobüslerde aşırı yoğunluk oluştuğunu belirtmiş ve kısıtlama uygulamasını savunmuştu.



Elazığ'da yapılan bireysel başvuru, bu konuda belediyeler tarafından emeklilere ve 65 yaş üzeri vatandaşlara kısıtlama getirilemeyeceğini ortaya koydu.

Kararın gerekçesinde, 4 Mart 2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği”ne dikkat çekildi. Yönetmelik uyarınca 65 yaş ve üzeri yurttaşların şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı bulunuyor. Mahkeme, kanun ve yönetmelikte ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının belirli bir süre ya da biniş sayısıyla sınırlandırılabileceğine dair herhangi bir hüküm bulunmadığını vurguladı. Aksine, belediyelerin bu hakkın kullanımını kolaylaştırıcı tedbirler almakla yükümlü olduğu belirtildi.

Kararda, “Ücretsiz seyahat hakkını kolaylaştırıcı tedbir almakla yükümlü olan idarenin, bu hakkı kısıtlayıcı yönde işlem tesis ettiği” ifade edilerek hukuka uygunluk bulunmadığı kaydedildi.