Doğu Çin, sezonun dokuzuncu tayfunu olan Bavi’nin hafta sonu Zhejiang eyaleti kıyılarından karaya ulaşması beklentisiyle en yüksek düzeyde alarma geçti. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, şiddetli tayfun seviyesinden tayfun seviyesine gerileyen Bavi için turuncu uyarıyı sürdürürken, tayfunun merkezindeki maksimum sürekli rüzgar hızının saniyede 40 metreye ulaştığı ve minimum basıncın 950 hektopaskal (hPa) olarak ölçüldüğü bildirildi. Doğu Çin Denizi üzerinde, Zhejiang eyaletindeki Wenling kentinin yaklaşık 165 kilometre güneydoğusunda konumlanan tayfunun, saatte yaklaşık 30 kilometre hızla kuzeybatıya ilerleyerek Wenling ile Rui'an arasındaki kıyı şeridinden karaya çıkması bekleniyor.

Yetkililer, tayfunun karaya ulaştıktan sonra kademeli olarak zayıflayarak kuzeye doğru yöneleceğini öngörüyor.

1,72 MİLYON KİŞİ GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYE EDİLDİ

Tayfunun yaklaşması üzerine Zhejiang yönetimi, dört kademeli acil durum sistemindeki en yüksek seviye olan "Birinci Seviye Acil Durum Müdahalesi"ni devreye soktu. Afetle mücadele kapsamında eyalet genelinde 46 bin sel kontrol personeli ile 308 bin yerel toplum çalışanı görevlendirilirken, riskli bölgelerden yaklaşık 1,72 milyon kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Önlemler dahilinde 12 bin 154 eğitim kurumunda eğitime ara verilirken, 830 inşaat sahasında çalışmalar durduruldu. Ulaşım ve turizmde de büyük aksamalar yaşandı; 163 yolcu feribotu seferi askıya alındı, 38 tren seferi ve 461 uçuş iptal edildi, ayrıca 444 turistik nokta geçici olarak ziyarete kapatıldı.

150 BİNDEN FAZLA EKİPMAN HAZIR

Afetten en fazla etkilenmesi beklenen Wenzhou kentinde acil durum ekipleri teyakkuza geçirilirken, olası kurtarma operasyonları için 600'den fazla şişme bot, 12 binden fazla uydu telefonu ve jeneratör ile 150 binden fazla ekipman hazır hale getirildi. Ningbo, Wenzhou, Jinhua ve Lishui kentlerindeki yerel yönetimler, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su ve gıda stoklamaları yönünde çağrıda bulundu.

Yüksek riskli bölgelerde yaşayan yaşlıların tahliyesine öncelik verilirken, Wenling'e bağlı Gehai Adası'ndaki yaşlı nüfus tamamen güvenli alanlara taşındı.