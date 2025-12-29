Yunanistan, sadece tatil ve balayı için değil emeklilikte yaşamak isteyenler için de dünyanın en cazip ülkesi olarak öne çıktı. International Living’in 2026 Küresel Emeklilik Endeksine göre Yunanistan, küresel ölçekte emekliler için bir numaralı destinasyon oldu.

Araştırmada Yunanistan’ın doğal güzelliklerinin yanı sıra gelişen ekonomisi, uygun yaşam maliyetleri, sağlık sistemi, iklimi ve kültürel yapısı öne çıkan başlıca faktörler arasında yer aldı. Ülkenin sunduğu yaşam tarzının, emeklilik döneminde hem daha sağlıklı hem de daha uzun bir yaşamı desteklediği vurgulandı.

AKDENİZ DİYETİ DİKKAT ÇEKTİ

Uzmanlar, Yunanistan’ı cazip kılan unsurlardan birinin de Akdeniz diyeti olduğuna dikkat çekti. Sebze, meyve, tam tahıl, balık ve sızma zeytinyağı ağırlıklı bu beslenme biçiminin; kalp hastalıkları, felç, tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri riskini azalttığı, yaşam süresini uzattığı bilimsel çalışmalarla ortaya konuyor.

YAŞAM MALİYETİ ABD’NİN YARISI

Investopedia’nın verilerine göre Yunanistan’daki ortalama yaşam maliyeti, ABD’ye kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha düşük. Bu durum, sabit gelirle geçinen emekliler için ülkeyi ekonomik açıdan da cazip hale getiriyor.

SAĞLIK SİSTEMİ VE DEVLET DESTEĞİ

International Living raporunda Yunanistan, sağlık hizmetleri alanında da yüksek puan aldı. Ülke, bu kategoride İtalya ile benzer bir seviyede yer alırken, İrlanda’nın üzerinde konumlandı. Yunan hükümetinin özellikle kırsal ve uzak bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

ALTIN VİZE VE SOSYAL UYUM AVANTAJI

Yunanistan’ın Altın Vize (Golden Visa) programı da emeklilerin ülkeye yerleşmesini kolaylaştıran unsurlar arasında gösterildi. Ayrıca ülke, yabancı emeklilerin sosyal çevre edinme ve topluma uyum sağlama düzeyini ölçen “uyum puanı” kategorisinde dünya birincisi oldu.

International Living Genel Yayın Yönetmeni Jennifer Stevens, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Uzun yıllar boyunca Portekiz ve İspanya öne çıkıyordu. Ancak artan maliyetler ve vize değişiklikleri emeklileri yeni alternatiflere yöneltti. Yunanistan bugün birçok kişinin aradığı her şeyi sunuyor: Güzel, misafirperver, uygun fiyatlı ve oturum seçenekleri erişilebilir bir Avrupa ülkesi.”