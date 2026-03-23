Hükümet tarafından yapılan açıklamada, küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle akaryakıt arzına doğrudan müdahale edilmesinin kaçınılmaz hale geldiği ifade edildi.

ACİL EYLEM PLANI DEVREYE ALINDI

Yetkililer, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgularken, dağıtım altyapısında ortaya çıkan sorunlara karşı hazırlanan acil eylem planının yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

ORDU HARKETE GEÇTİ

Alınan olağanüstü önlemler kapsamında, akaryakıt sevkiyatında yaşanan lojistik sıkıntıların aşılması için Slovenya Silahlı Kuvvetleri devreye alındı. Bu çerçevede askeri personel ve nakliye birimleri, yakıtın depolardan istasyonlara ulaştırılmasında aktif rol üstlenecek.

SATIŞLARA GÜNLÜK SINIR GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, ülke genelinde yarından itibaren bireysel tüketiciler günlük en fazla 50 litre akaryakıt satın alabilecek. Ticari işletmeler ve çiftçiler için ise bu sınır 200 litre olarak belirlendi. Söz konusu uygulamanın, ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINDA OLAĞANÜSTÜ HAL

Tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla demir yolu taşımacılığında “olağanüstü durum” ilan edildi. Bu kapsamda Altyapı Bakanlığı, iç piyasaya yönelik akaryakıt taşıyan trenlere öncelik verilmesi konusunda geniş yetkilerle donatıldı.

HIZLI TESLİMAT ÇAĞRISI

Hükümet, başta devletin önemli oranda hissedar olduğu petrol şirketi olmak üzere tüm dağıtım firmalarına teslimat sürelerini kısaltmaları yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada ayrıca stratejik yakıt rezervlerinin yeterli seviyede olduğu vurgulanarak, arz sıkıntısı yaşanmaması için tüm lojistik ağın koordineli şekilde çalıştığı ifade edildi.