İsrail, hava üstünlüğünü perçinlemek adına tarihinin en büyük askeri modernizasyon hamlelerinden birini başlattı. ABD ile imzalanan 119 milyar dolarlık devasa anlaşma kapsamında İsrail, envanterine 50 adet yeni nesil savaş uçağı eklemek için resmi süreci başlattı.

Savunma Bakanlığı tarafından onaylanan plan doğrultusunda, radara yakalanmayan F-35 "Adir" hayalet uçakları ile yüksek mühimmat kapasitesiyle öne çıkan F-15IA saldırı uçakları iki yeni filo halinde gökyüzündeki yerini alacak.

SAVAŞ UÇAĞI 400 BANDINA YAKLAŞTI

Stratejik planlama uyarınca F-35’ler gizlilik yetenekleriyle düşman hava savunma sistemlerini delerek güvenli koridor açarken, ağır silahlı F-15’ler derinlerdeki hedeflere yönelik yıkıcı vuruşlar gerçekleştirecek.

Toplam savaş uçağı sayısını 400 bandına yaklaştıran bu adım, özellikle İran'a karşı caydırıcılığı en üst seviyeye çıkarmayı ve Orta Doğu genelindeki uzun menzilli harekat kapasitesini pekiştirmeyi hedefliyor.

FÜZE KRİZİ SAVAŞ UÇAKLARINA YÖNELTTİ

Bu dev alım hamlesi, aynı zamanda İsrail'in savunma stratejisindeki zorunlu bir değişimi de simgeliyor. Mart 2026 raporlarına göre, İran'la süregelen çatışmalarda hava savunma stokları "kritik" seviyenin altına inen ve ilk 100 saatte 3,7 milyar dolarlık savunma maliyetiyle sarsılan İsrail, artık savunmadan ziyade saldırı gücüne odaklanıyor.

Füze önleme sistemlerindeki mühimmat krizi ve ABD’nin sevkiyat konusundaki temkinli tutumu karşısında İsrail ordusu, yeni uçak filolarıyla tehditleri henüz fırlatılmadan yerinde imha etmeyi amaçlayan "nokta atışı" doktrinini devreye sokuyor.