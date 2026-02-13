Resmi makamlarca yayımlanan bu yeni düzenleme, sıkıyönetim süresince 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların bir yıllık sözleşme kapsamında ordu bünyesinde görev alabilmesinin önünü açıyor.

YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde paylaşılan detaylara göre, bu yaş grubundaki kişilerin orduya kabul edilebilmesi için belirli kriterler aranacak. Öncelikle adayların askeri tıbbi kurullar tarafından muayene edilmesi ve sağlık durumlarının hizmete uygun olduğunun tescillenmesi gerekiyor.

Sağlık onayının yanı sıra, adayların görev almak istedikleri askeri birlik komutanından yazılı bir onay belgesi almaları da zorunlu kılınıyor. Bu belgeye sahip olan gönüllüler, ikamet ettikleri bölgedeki seferberlik merkezlerine şahsen müracaat ederek süreci başlatabiliyor.

SUBAY KADROLARI İÇİN GENELKURMAY DENETİMİ

Kararnamede rütbeli personel alımı için ise çok daha sıkı bir denetim mekanizması öngörülüyor. Subay kadrosunda sözleşmeli askerlik yapmak isteyen 60 yaş ve üzeri adaylar için sadece birlik komutanının onayı yeterli olmayacak.

Bu kişilerin orduya kabulü, ancak dosyalarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından usulüne uygun şekilde incelenip onaylanmasıyla mümkün hale gelecek. Bu hamleyle Ukrayna'nın, tecrübeli isimlerin bilgi birikimini savunma hattına dahil etmeyi hedeflediği belirtiliyor.