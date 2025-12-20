Uzmanlar İngiltere'de, yaklaşan yılbaşı dönemiyle birlikte fare ve kemirgen istilası riskinin ciddi şekilde arttığı uyarısında bulundu. Soğuk havaların etkisiyle kemirgenlerin kapalı alanlara yönelmesi ve artan gıda israfı, bu riski daha da büyütüyor. Artan endişe internet aramalarına da yansıdı. “Fareden nasıl kurtulurum” benzeri aramaların kısa sürede yüzde 5 bin oranında artış gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine atık yönetimi ve konteyner kiralama şirketi WeWaste, vatandaşlara fare istilasına karşı alınabilecek önlemler konusunda uyarılarda bulundu.

"BAHÇEYE NANE DİKİN" UYARISI YAPILDI

Uzmanların en dikkat çekici önerilerinden biri ise bahçelere nane dikilmesi oldu. Güçlü ve keskin kokusuyla bilinen nane, hassas koku alma duyusuna sahip fareleri rahatsız ederek evlere yaklaşmalarını engelleyebiliyor. Aynı şekilde nane yağı ve okaliptüs yağı gibi uçucu yağların da farelerin giriş yapabileceği alanlarda kullanılabileceği ifade edildi.

Doğal yöntemler arasında kırmızı biber de yer alıyor. Acı ve yoğun kokusuyla bilinen bu baharatın, dolap içleri ve giriş noktalarında kullanıldığında fareleri uzaklaştırabildiği belirtildi. Ancak uzmanlar, çevrede aktif bir besin kaynağı bulunması halinde kemirgenlerin bu kokulara zamanla alışabileceği uyarısında bulundu.

ASIL TEHLİKEYSE GIDA ATIKLARI

WeWaste yetkilileri, doğal kovucular kadar gıda ve su kaynaklarının ortadan kaldırılmasının da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Açıkta bırakılan yiyecekler, yemek artıkları ve evcil hayvan mamaları fareleri cezbeden başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Besin kaynağı bulunmadığında farelerin üreme ihtimali azalır. Yiyecek ve su, farelerin evlere girmesinin temel nedenidir. Bu nedenle yılbaşı dönemi istilalar için en riskli zamanlardan biridir” ifadelerine yer verildi.