Kanada’nın Batı Quebec bölgesindeki Duparquet Altın Projesi’nde, Miroir ve Aiguille adı verilen iki yeni altın bölgesi tespit edildi. Abitibi Greenstone Kuşağı’nda yer alan bu alanlar, Rouyn-Noranda’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Keşif, proje sahibi First Mining Gold’un yürüttüğü genişleme sondajı sırasında ortaya çıktı.

YENİ KEŞİFLER ALTIN REZERVİNİ BÜYÜTEBİLİR

Projenin 2023 teknik değerlendirmesinde Duparquet’te Ölçülen ve Gösterilen kaynak kategorilerinde 3,44 milyon ons altın bulunduğu açıklanmıştı. Bu ölçek, projeyi bölgenin en dikkat çekici altın potansiyellerinden biri haline getiriyor. Yeni keşfedilen Miroir ve Aiguille hedeflerinin bu kaynağa ek katkı sunma ihtimali güçlü görülüyor. Projenin mineral kaynakları çalışmasının baş yazarı InnovExplo’dan Marina Iund, söz konusu bölgelerin bilimsel açıdan kritik olduğunu belirtti.

ALTININ YOĞUNLAŞTIĞI JEOLOJİK KORİDOR

Miroir, Valentre hedefinin kuzeyinde, Aiguille ise güneyinde yer alıyor. Bu konumlanma, altınla bilinen ana koridorda iki yeni jeolojik dayanak noktası oluşturdu. Bölge, mineralize sıvıların ilerlediği Destor-Porcupine fay hattı boyunca uzanıyor. Duparquet’in ana kayaçları arasında yer alan ve altın yoğunlaşmasına uygun yapılar sağlayan siyenit, sondaj çalışmalarında önemli veriler sundu.

SONDAJ ÇALIŞMALARI 2025’TE GENİŞLETİLİYOR

Şirketin 2025 saha güncellemeleri, her iki yeni bölgede de aktif sondajların sürdüğünü ortaya koydu. Miroir ve Aiguille, sezon ilerledikçe öncelikli hedef haline geldi. Sondajlardan elde edilen veriler, altın damarlarının sürekli bir yapı mı yoksa bölgesel cepler halinde mi dağıldığını anlamak açısından kritik öneme sahip.

Duparquet’teki kaynaklar, Kanada’nın madencilik şirketleri için zorunlu ifşa standardı olan NI 43-101 yönetmeliğine göre kamuya açık şekilde belgelendi. Bu belgeye göre projede Ölçülen ve Gösterilen kategoride 3,44 milyon ons altın bulunuyor. Erken aşamadaki çıkarımsal tahminler ise 2,64 milyon ons ek potansiyel olduğunu gösteriyor.

BÖLGEDEN TARİHİ ALTIN ÜRETİMİ DE VAR

Bölge yeni bir kamp değil. Geçmiş kayıtlar Beattie ve Donchester madenlerinde 20. yüzyıl ortalarında uzun yıllar boyunca üretim yapıldığını gösteriyor. Bu madenlerdeki ortalama altın tenörlerinin Abitibi kuşağındaki diğer klasik yataklarla uyumlu olduğu kaydedildi.

VERİLER ULUSLARARASI STANDARTLARDA ANALİZ EDİLİYOR

Projeden alınan numuneler, kalite güvence ve kalite kontrol süreçlerinden geçiriliyor. Altın, düşük konsantrasyonlarda bile yüksek doğruluk sağlayan ateş testi yöntemiyle ölçülüyor. First Mining’in numuneleri ISO 17025 akreditasyonuna sahip AGAT Laboratuvarları’nda analiz ediliyor. Bu akreditasyon, laboratuvarın belirli test yöntemlerindeki yetkinliğini belgeliyor.

Marina Iund, önceki teknik çalışmalarda tüm mineral bölgelerinde hem jeolojik hem de altın sınıfı sürekliliğin kanıtlandığını ifade etti. Aynı raporda siyenit yataklarının, volkanik kayaçların ve doğu-batı doğrultulu fay ağının altın için doğal yapısal tuzaklar oluşturduğu detaylandırıldı.

PROJENİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK AŞAMA

2025 boyunca Duparquet’te iki sondaj kulesi aktif şekilde çalışmayı sürdürecek. Hedef, yeni keşfedilen bölgeleri mevcut kaynaklarla ilişkilendirmek ve mümkün olduğu takdirde çıkarımsal kategorideki altını Belirtilmiş statüsüne yükseltmek. Bu değişim, derecelerle ilgili tahmini varsayımlar yerine daha yoğun veri ve güçlü jeolojik doğrulama anlamına geliyor.

Abitibi kuşağının dünyanın en zengin Arkeyen yeşiltaş kuşaklarından biri olduğu ve burada keşfedilen tortuların faylar boyunca kilometrelerce uzanabildiği biliniyor. Bu nedenle Miroir ve Aiguille alanlarının projeye büyük katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.