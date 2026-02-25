Suriye'de elektronik sigaraların üretimi, satışı ve kullanımı tamamen yasaklandı. Şam Sağlık İşleri Müdürü Rıdvan es-Sevvak, yaptığı açıklamada bu ürünlerin çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplum sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Elektronik sigaraların akciğer hastalıklarıyla ilişkilendirildiğini ve nikotin bağımlılığı riskini artırdığını vurgulayan Sevvak, kullanıcıların zamanla geleneksel sigaraya yönelebileceğine dikkat çekti.



Yasak kapsamında denetimler artırıldı. Yetkililer, yasağa uymayan işletmelerde elektronik sigara tespit edilmesi durumunda ürünlere el konulacağını ve imha edileceğini açıkladı. İhlal durumunda iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılacak, ilk tespitte üç gün süreyle kapatma cezası uygulanacak. Tekrar eden ihlallerde ise kapatma süresi uzatılacak.



Suriye'nin bu kararı, son yıllarda elektronik sigara kullanımının gençler arasında hızla yaygınlaşması üzerine alındı. Başlangıçta sigarayı bırakma amacıyla kullanılan bu ürünler, zamanla daha geniş bir kitleye ulaştı.





TÜRKİYE'DE DURUM NE



Türk Tabipler Birliği, elektronik sigara ve benzeri yeni nesil tütün ürünlerinin Türkiye'de ruhsatsız ve yasadışı olduğunu açıkladı. Birlik, ulusötesi tütün şirketlerinin bu ürünlerin yasallaştırılması için lobi faaliyetlerini hızlandırdığını belirtti. British American Tobacco'nun Ankara'da ürün promosyonu için toplantı düzenlediği ifade edildi.



Türk Tabipler Birliği, bu ürünlerin yasallaştırılmasının kamu sağlığına daha büyük yük getireceğini, vergi kaybı argümanının yanlış olduğunu vurguladı. Birlik, çözümün yasadışı pazarlara karşı doğru mücadele ve tütün ürünü arzının sınırlandırılması olduğunu bildirdi. Dünya genelinde birçok ülkenin benzer yasaklara yöneldiği, aklın ve bilimin yolunun kapsamlı yasaklardan geçtiği ifade edildi.