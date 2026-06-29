Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özellikle son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı ülkenin hava savunma sistemlerinin üretiminin hızla ve önemli ölçüde artırılması talimatını verdi.

Toprak bütünlüğünü güvence altına almayı hedefleyen bu stratejik hamle doğrultusunda, orduda halihazırda kullanılan ve en çok ihtiyaç duyulan sistemlerin başında gelen "Verba" adlı taşınabilir hava savunma sistemlerinin (MANPADS) üretim hacmi katlanacak. Putin, bu sistemlerin yalnızca miktar olarak artırılmasıyla kalmayıp, cephedeki yeni nesil tehditlere karşı sürekli olarak modernize edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

YENİ SAVUNMA SİSTEMLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Kremlin'in bu kararı, Ukrayna kaynaklı İHA saldırılarının yoğunlaşmasıyla birlikte hava savunma kabiliyetini tahkim etme ihtiyacından kaynaklanıyor. Rusya, bir yandan mevcut S-400 ve modernize edilmiş S-300 sistemlerini sahada aktif tutarken, diğer yandan yeni nesil S-550 gibi hava savunma projelerinin geliştirilmesine ve seri üretimine hız kesmeden devam ediyor.

Bu girişimin Rusya'nın egemenliğini ve ulusal güvenliğini korumadaki hayati önemine dikkat çeken Putin, savunma sanayisinde teknolojik üstünlüğü koruma ve mevcut askeri tehditlere anında yanıt verme konusunda kararlı olduklarını vurguladı