Hollanda hükümeti, yaygınlaşan "sadece kartla ödeme" uygulamasını sınırlandırmak amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. 2027 yılından itibaren yürürlüğe girecek kararla, işletmelerin büyük bölümüne nakit ödeme kabul etme zorunluluğu getirilecek.

BAZI İŞLETMELERDE NAKİT PARA KABUL EDİLECEK

Dijital ödemeye geçiş yapan eczaneler, hastaneler ve kamuya açık yüzme havuzları gibi alanlar, yeni düzenleme ile tüketiciye yeniden nakit seçeneği sunmak zorunda kalacak. Düzenleme, özellikle dijital sistemlere erişimde zorluk yaşayan yaşlı tüketicilerin haklarını korumayı ve finansal sistemde denge sağlamayı amaçlıyor.

BAZI SEKTÖRLER MUAF TUTULACAK

Güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde hizmet veren mağazalar bu zorunluluğun dışında kalacak. Ayrıca, 3 bin euronun üzerindeki nakit ödeme yasağı nedeniyle otomobil satış ve onarım gibi yüksek tutarlı işlemler dijital ağırlıklı olmaya devam edecek; ancak bu işletmelerin ödeme yöntemlerini açıkça belirtmesi gerekecek.

TOPLUMUN YARISI NEREDEYSE HİÇ NAKİT PARA KULLANMIYOR

Hollanda Merkez Bankası verilerine göre, halkın %92’si nakit parayı önemli bulurken, günlük kullanımda bu oran düşüş gösteriyor. Katılımcıların %61’i neredeyse hiç nakit kullanmadığını belirtse de, teknik arıza ve acil durum senaryoları nedeniyle nakit erişiminin korunması gerektiği görüşü öne çıktı. Tüketiciler Birliği de nakit paranın yasal bir ödeme aracı olarak kalması gerektiğini vurguladı.