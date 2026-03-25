Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim sonrası sosyal medyada yayılan "tuvalet kağıdı kıtlığı" iddiaları üzerine resmi bir açıklama yayımladı. Hükümet, vatandaşlara panik alımlarından kaçınma ve rasyonel hareket etme çağrısında bulundu.

ÜRETİMDE DIŞA BAĞLILIK BULUNMUYOR UYARISI

Yapılan açıklamada, ülke genelindeki tuvalet kağıdı stoklarının ve üretim kapasitesinin yeterli düzeyde olduğu vurgulandı. Japonya Evsel Tuvalet Kağıdı Üreticileri Birliği’nin verilerine dayandırılan bilgilendirmede, şu teknik detaylara yer verildi:

Japonya'da tüketilen tuvalet kağıdının neredeyse tamamı ülke sınırı içerisindeki tesislerde üretiliyor. Üretim sürecinde kullanılan temel hammaddeler; yerel olarak toplanan atık kağıtlar ve bölge dışı kaynaklardan temin edilen selülozdur.

Mevcut krizin merkez üssü olan Orta Doğu bölgesine üretim ve hammadde açısından kayda değer bir bağımlılık bulunmamaktadır.

DAHA ÖNCE PİYASA DENGELERİ BOZULMUŞTU

Yetkililer, 1973 petrol krizi ve Covid-19 pandemisi dönemlerinde yaşanan "aşırı stoklama" davranışının piyasa dengelerini asılsız gerekçelerle bozduğunu hatırlattı. Bakanlık, ihtiyaç duyulması halinde üretim hatlarının kapasitesinin artırılabilecek durumda olduğunu belirterek, halkın yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğini bildirdi.