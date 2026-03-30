Almanya merkezli Reishunger GmbH firması, internet üzerinden satışa sunduğu organik pirinç karışımlarında yüksek seviyede aflatoksin tespit edildiğini duyurarak ürünleri acil koduyla geri çağırdı. Tespit edilen küf toksininin en tehlikeli özelliği ise yüksek ısıya dayanıklı olması; yani pirinci haşlamak zehri yok etmiyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜN

Tüketicilerin mutfaklarındaki paketleri kontrol etmesi istenirken, geri çağırma kapsamındaki ürün detayları şu şekilde paylaşıldı:

Ürün Adı: Bio Wildreis Basmati Reis Mix (Organik Yabani Pirinç & Basmati Karışımı)

Marka: Reishunger

Ambalaj Boyutları: 600 gram ve 3 kilogramlık paketler

Parti Numaraları: 21452 ve 21453

Son Tüketim Tarihleri: 11.11.2027 ve 23.11.2027

PİŞİRME SIRASINDA YOK OLMUYOR

Yapılan analizlerde üründe saptanan aflatoksin, mikotoksin grubuna ait oldukça zehirli bir madde. Uzmanlar bu konuda tüketicileri iki kritik noktada uyardı.

Normal şartlarda birçok bakteri pişirme ile ölürken, aflatoksin ısıya karşı son derece dirençlidir. Pirinci kaynatmak veya yüksek ateşte pişirmek toksini etkisiz hale getirmez. Düzenli tüketildiğinde karaciğer üzerinde tahribat yaratan bu madde, dünya genelinde en güçlü kanserojen maddelerden biri olarak kabul ediliyor.

TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

Şirket ve sağlık yetkilileri, ellerinde bu seri numarasına sahip ürün bulunan vatandaşlar için kesinlikle tüketmeyin uyarısı yaptı.