Güneş yüzeyinde meydana gelen son derece şiddetli patlamaların ardından oluşan devasa güneş fırtınası Dünya’ya doğru ilerliyor. Bilim insanları, bu doğa olayının beklenmedik bölgelerde kuzey ışıklarına neden olabileceği, ancak aynı zamanda teknolojik altyapılarda ciddi aksaklıklar yaratabileceği konusunda kritik uyarılarda bulundu.

20 YIL ÖNCE ELEKTRİKLER KESİLMİŞTİ

ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), yaşanan olayı 5 üzerinden 4. seviye (şiddetli) olarak sınıflandırdı. Yapılan açıklamada, bu fırtınanın son 20 yılın en güçlüsü olduğu ve benzer bir şiddetin en son Ekim 2003'te kaydedildiği vurgulandı. Hatırlanacağı üzere 2003 yılındaki fırtına sırasında İsveç'te elektrik kesintileri yaşanmış, Güney Afrika'da ise trafolar büyük zarar görmüştü.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Pazartesi akşamı ile Salı sabahı arasında etkisini göstermesi beklenen fırtınanın, uydu tabanlı iletişim ağları ve GPS sistemlerinde geçici arızalara yol açabileceği belirtiliyor. SWPC; havayolu şirketleri, NASA, ABD Havacılık İdaresi (FAA) ve elektrik şebekesi operatörlerini olası kesintilere karşı önlem almaları için resmi olarak bilgilendirdi.

Güneş fırtınası, yalnızca yerdeki teknolojileri değil, uzaydaki ve yüksek irtifadaki operasyonları da tehdit ediyor.

Alçak Dünya yörüngesindeki görevli astronatlar için radyasyon riskinin arttığı bildirildi. Kutup rotasında seyreden yolcu uçaklarının benzer bir radyasyon riskine karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

BAŞKA PATLAMALARDA OLACAK

Uzmanlar, güneş yüzeyindeki aktif bir leke bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamaların gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor. Bu patlamaların da Dünya'ya yönelme ihtimalinin yüksek olduğu belirtilirken, fırtınanın etkilerinin bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor.