Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye inen zehirli hava bulutu sebebiyle okullar tatil edildi, işçilerin inşaatlarda çalışılması yasaklandı.

Zehirli bulut görüş mesafesini metrelere kadar indirdi. Hindistan halkı ise yüzlerini ıslak peçelerle kapayarak önlem aldı.

Şehri kaplayan pus, ülkeleri de alarma geçirdi. Singapur, Yeni Delhi'de bulunan vatandaşlarının "kapalı alanlarda kalmaları" konusunda uyardı.

Aynı anda uçak ve gemi seferleri pustan dolayı aksadı. Zehir bulutu, özellikle hamile, çocuk ve yaşlıları riske atıyor.

TEHLİKELİ DEĞERİN 30 KATI DAHA KİRLİ

Hindistan’ın başkenti uzun süredir kış aylarında zehir bulutuyla yeniden karşı karşıya. Şehrin hava kalitesi endeksi (AQI) Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sınırın 30 katından fazlası olarak ölçüldü.

3.5 AQI'nin üzeri insan solunumu için tehlikeli olarak kabul edilliyor. Hükümetin Safar uygulamasına göre Pazartesi erken saatlerde Yeni Delhi'deki hava kirliliği ortalama 471 AQI oldu.

Yetkililer, kirliliği sanayiden çıkan gazlar, soba kullanımı ve araç egzozu ile ilişkilendiriyor. Düşen sıcaklıklar ve düşük rüzgar hızlarının yanında komşu eyaletlerde anız yakımı da etkili görülüyor.

Pazar günü Hava Kalitesi Yönetim Komisyonu en alarm seviyesini devreye soktu. Eski tip dizel kamyonların kente girişi yasaklandı.