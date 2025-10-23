İngiltere'nin Cheshire bölgesinden gelen Moss, arkadaşı Ian Nicholson ile birlikte metal dedektörüyle arama yaparken büyük bir keşfe imza attı. Arkadaşıyla birlikte tam umutlarını kaybettikleri sırada dedektör bir sinyal verdi.

"HAYAL EDEBİLECEĞİM HER ŞEYİN ÖTESİNDEYDİ"

Moss, BBC'ye verdiği röportajda o anları "Gerçekten bir işaretti. Devam ettik ve ortaya çıkan şey, hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi" diye anlattı.

Toprağın yaklaşık 30 santimetre altına gömülmüş iki kil çömlek içinde sikkeler bulundu. Uzmanların yönlendirmesiyle kazı işlemi 6 saat sürdü. Moss, bulduğu sikkeleri hemen yerel makamlara bildirdi ve Cardiff Ulusal Müzesi'ne teslim etmek üzere arabasıyla 4 saatlik bir yolculuğa çıktı.

Moss, iki kil çömlek içinde yaklaşık 15 bin adet Roma sikkesini bulan kişi olarak tarihe geçmişti...

ÜÇ GECE BOYUNCA ARABASINDA SAKLADI

Moss, sikkelerin çalınabileceğinden endişe ettiği için resmi teslim sürecine kadar üç geceyi aracında uyuyarak geçirdi. Sebebini ve mutluluğunu ise, "O kadar değerliydi ki gözümü kırpmaya bile korktum. Sanki tarihin içinde uyuyordum" diyerek anlattı.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK HAZİNESİ"

Güney Galler ve Monmouthshire Nümizmatik Derneği Başkanı Anthony Halse, keşfin "Galler'de bugüne dek bulunan en büyük Roma hazinesi" olduğunu söyledi.

Bulunan sikkelerin yaklaşık 2.000 yıllık olduğu ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu düşünülüyor. Uzmanlar, sikkelerin sayısının 15 bine kadar çıkabileceğini belirtiyor.

KRALİYET YASASI DEVREYE GİRECEK

1996 tarihli "Hazine Yasası"na göre Galler'de bu tür arkeolojik buluntular Kraliyetin malı sayılıyor. Ancak yasa, keşfi yapan kişi ve arazinin sahibine maddi ödül verilmesini de öngörüyor.

Bu durumda Cardiff Ulusal Müzesi veya başka bir kurum bu hazineyi koleksiyonuna katmak isterse, sikkeleri satın almak durumunda kalacak. Satın alımın gerçekleşmesi halinde de gelir, David Moss ve hazineyi bulduğu arazinin sahibi arasında paylaştırılacak.