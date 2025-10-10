Güney Kore’nin Daejeon kentinde bulunan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) veri merkezinde çıkan batarya yangını, ülke tarihinin en büyük dijital veri kaybına yol açtı. Yetkililer, yangın sonucu yaklaşık 858 terabaytlık (TB) devlet verisinin kalıcı olarak silindiğini açıkladı.

TAMAMEN SİLİNDİ

Yangının, lityum iyon bataryaların patlamasıyla başladığı ve sunucu odasında hızla yayıldığı bildirildi. Alevler, ancak ertesi gün kontrol altına alınabildi. O süre içinde “G-Drive” adı verilen, sadece kamu çalışanlarının belge ve dosyalarını depoladığı hükümet bulut sistemi tamamen devre dışı kaldı.



DonanımHaber'de yer alan habere göre “Government Drive” olarak bilinen sistemde, her kamu görevlisine 30 GB’lık özel depolama alanı tahsis ediliyordu. Ancak sistemin devasa kapasitesi nedeniyle yedekleme altyapısının kurulmadığı ortaya çıktı. Bu da 858 TB’lık verinin tamamen yok olmasına neden oldu.

SİSTEMLER KİLİTLENDİ

Yangında toplam 96 sistemin tamamen kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Diğer 95 sistemin çevrim içi veya çevrim dışı yedekleri bulunmasına rağmen, G-Drive için hiçbir kurtarma seçeneği kalmadı.

Hükümetin açıklamasına göre 709 etkilenen ağdan yalnızca 193’ü yeniden çalışır duruma getirilebildi. Bu, yüzde 27,2’lik bir kurtarma oranına denk geliyor. Uzmanlar, sistemin tamamen onarılmasının bir ayı bulabileceğini belirtiyor.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Yetkililer, kritik kamu hizmetlerinin aksamaması için geçici alternatif sistemler devreye alındığını duyurdu. Ancak olayla ilgili ihmal iddiaları da gündemde. Yangınla bağlantılı olduğu düşünülen dört kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Güney Kore kamuoyunda olay, “dijital hafızanın kül olması” olarak nitelendiriliyor. Uzmanlara göre bu kayıp, sadece verilerin değil, aynı zamanda devlet kurumlarının dijital güvenlik anlayışının da ciddi biçimde sorgulanmasına neden olacak.