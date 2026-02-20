Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, başkent Pyongyang’da düzenlenen askeri törende, nükleer kapasiteye sahip çok namlulu roketatar sisteminin direksiyonuna geçerek dünyaya gövde gösterisi yaptı. Devlet medyası, sergilenen silahın "dünyadaki en güçlü sistemlerden biri" olduğunu iddia etti.

"BAŞKA ÜLKEDE EŞİ BENZERİ YOK"

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşılan görüntülerde, 600 mm’lik roket sistemine ait 50 taşıyıcı aracın meydanda gövde gösterisi yaptığı görüldü. Her biri beş roket tüpü taşıyan fırlatma araçlarını şahsen denetleyen Kim Jong-Un, bir mobil füze rampasının direksiyonuna geçerek poz verdi.

Rehberlik sistemlerinde yapay zeka teknolojisi kullanıldığını öne süren Kim, törende yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Parti Kongresi’nin mutlak gücünü simgeleyen bu silah sistemlerini şahsen denetlemekten gurur duyuyorum. Dünyada bu tür bir sisteme sahip başka bir ülke bulunmuyor."

50 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞINA SAHİPLER

İlk kez 2022 yılı sonunda prototipleri sergilenen 600 mm’lik bu sistemlerin, taktik nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu ve tüm Güney Kore’yi menzili içine aldığı belirtiliyor. Uluslararası gözlemciler, Pyongyang yönetiminin elinde yaklaşık 50 nükleer savaş başlığı bulunduğunu ve kapasitesini artıracak materyale sahip olduğunu tahmin ediyor.

BİR SAATTE 10 BİN KİŞİYİ HAYATTAN KOPARABİLİR

Uzman raporları, Kuzey Kore'nin nükleer programı kadar, Güney Kore'deki sivil yerleşim birimlerini hedef alan yaklaşık 6 bin topçu sisteminin de büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Söz konusu sistemlerin ateşlenmesi halinde, sadece bir saat içerisinde 10 binden fazla sivilin hayatını kaybedebileceği uyarısı yapılıyor.