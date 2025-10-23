Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’nın bütçe açığını kapatmak için donmuş Rus varlıklarını kullanarak “tazminat kredisi” oluşturmayı planlıyor.

İspanyol El País gazetesinin AB kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Ukrayna’nın mevcut mali kaynakları yalnızca 2026 yılının Mart ayı sonuna kadar yetecek. Kiev yönetiminin ciddi bir finansman kriziyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

140 MİLYARLIK KREDİ PLANI

Avrupa Komisyonu’nun üzerinde çalıştığı plana göre, donmuş Rus varlıklarından elde edilecek gelirle Ukrayna’ya 140 milyar Avro tutarında “tazminat kredisi” (reparations credit) verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, kupon ödemesi olmayan tahvillerin (sıfır kuponlu tahviller) ihraç edilmesi gündemde.

Politico dergisi, AB desteği olmadan Ukrayna’nın önümüzdeki iki yıl içinde 60 milyar dolarlık bütçe açığıyla karşılaşabileceğini yazdı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal ise çatışmanın sürmesi halinde ülkesinin 2026’da yalnızca askeri harcamalar için 120 milyar dolar gereksinimi olacağını açıklamıştı.

BELÇİKA VE MOLDOVA TEPKİLİ

Ancak planın önünde önemli engeller bulunuyor. Donmuş Rus varlıklarının büyük kısmını yaklaşık 170 milyar Euro'yu elinde tutan Euroclear merkezli Belçika, bu paraların kullanılmasının doğurabileceği yasal risklerden endişe ediyor.

Moskova ise bu girişimi “yasa dışı” olarak nitelendiriyor. Kremlin, yabancı varlıklara el konulmasının uluslararası hukuk ihlali olduğunu belirterek, “ciddi sonuçları olacağı” uyarısında bulundu ve gerekirse uluslararası mahkemelere başvurulabileceğini açıkladı.