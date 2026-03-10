Almanya'da bir Türk ilk kez başbakanlık koltuğuna oturuyor. Baden-Württemberg’te yapılan parlamento seçimlerini Yeşiller kazandı. Cem Özdemir ülkenin ilk Türk kökenli eyalet başbakanı seçilmeyi başardı. Milletvekilliği ve Federal Tarım Bakanlığı da yapan Özdemir, oyların yüzde 30.2’sini aldı.

En yakın rakibi CDU’nun adayı Manuel Hagel yüzde 29.7’de kaldı. Aşırı sağcı AfD’nin oylarını yaklaşık iki katına çıkararak yüzde 18.8’e ulaşması da dikkat çekti.

EŞİYLE BİRLİKTE KUTLADI

“Seçimleri biz kazandık” diyerek zaferini duyuran Özdemir, eşi Flavia Zaka’ya teşekkür edip, “İyi bir başbakan olur muyum bilmiyorum ama o kesinlikle çok iyi bir őrst lady olacak” ifadesini kullandı.

Ailesi Tokatlı olan ve babaannesinin Rum kökenli olduğunu söyleyen Özdemir seçim sonucunu da eşini öperek kutladı. Almanya’daki Türkler Özdemir’in seçim zaferini “Siyasi temsil açısından tarihi bir adım” olarak nitelendirdi.