Karaman merkezli Modern Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., iflas etti. Bir dönem Ülker’in önemli iş ortaklarından olan şirket, mali darboğaza girmesinin ardından konkordato ilan etmişti.

ÜLKER'İN BÜYÜME SÜRESİNDE ÖNEMLİ BİR ORTAKTI

Haber Hürriyet'inden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, merhum Abdullah Tayyar tarafından temelleri atılan Modern Çikolata, 1986’da Karsa Bisküvi olarak üretime başlamış ve 1999 yılında Ülker ile ortaklık kurmuştu. Ülker’in Kazakistan, Ukrayna, İstanbul ve Karaman’daki yatırımlarında Tayyar Yatırım iş ortağı olarak yer aldı.

2014’te Ülker hisselerini satarak çikolata üretimine başlayan şirket, Modern Çikolata fabrikasını kurdu ve üretim kapasitesini yıllık 140 bin tona çıkardı.

KONKORDATO SÜRECİ VE ÜRETİM PORTFÖYÜ

Geçen yıl ekonomik koşullar ve finansman zorlukları nedeniyle konkordato sürecine giren şirket, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla yapılandırma ve finansman süreci yürüttüğünü açıklamıştı. Modern Çikolata’nın portföyünde bisküvi, çikolata, kek, kraker, çikolata bar, gofret ve kremalı çikolata olmak üzere 7 ana kategoride 300’den fazla ürün yer alıyordu.

ÇALIŞAN SAYISI VE İHRACAT

Konkordato öncesinde 3 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, büyük market zincirlerine özel üretim yapıyor ve bölge ülkelere çikolatalı ürünler ihraç ediyordu. Modern Çikolata, 2023 yılına kadar İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer almış ve Kurumlar Vergisi Karaman listesinde 7. sırada bulunmuştu.