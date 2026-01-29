Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin, ülkesi devasa orman yangınlarıyla boğuşurken eski sevgilisi Fátima Flórez'in konserinde sahneye çıkıp şarkı söylemesi dünya gündemine oturdu.

Gran Rex Tiyatrosu’nda yaşanan bu anlar, halkın bir kesimi tarafından coşkuyla karşılanırken, büyük bir kesim tarafından "uygunsuz" bulunarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

2023 ve 2024 yıllarında Milei ile birlikteliğiyle tanınan oyuncu ve komedyen Fátima Flórez, sahne aldığı gösteri sırasında Başkan Milei’yi sahneye davet etti. İkili, ünlü Arjantinli sanatçı Sandro'nun şarkılarını izleyiciler önünde birlikte seslendirdi. Milei’nin performans sergilediği o anlara ait videolar sosyal medyada hızla yayılarak tartışmaların fitilini ateşledi.

YANGIN KASIP KAVURURKEN SAHNEDE DANS ETTİ

Başkanın dans edip eğlendiği sırada Arjantin’in Patagonya bölgesi alevlerle boğuşuyordu. Güneydeki Chubut eyaletinde günlerdir devam eden orman yangınları, 2 bin 200 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yetkililer, Los Alerces Milli Parkı’na kadar ulaşan yangın nedeniyle en az on evin yıkıldığını, yüzlerce kişinin tahliye edildiğini ve stratejik öneme sahip 40 numaralı karayolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

YANGIN KASTEN ÇIKARILDI

İl yetkilileri yangının kasten çıkarıldığını doğrularken, sorumluların yakalanmasını sağlayacak bilgi için 50 milyon peso (yaklaşık 34.000 dolar) ödül koydu. Yaklaşık 350 itfaiyecinin canla başla alevlerle mücadele ettiği bir dönemde, Devlet Başkanı Javier Milei’nin konser görüntüleri Arjantin halkı arasında büyük bir şaşkınlık ve tepki yarattı.