Kızılorda şehrinde düzenlenen Ulusal Kurultay’ın beşinci toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ulusal ekonomi ve gelecek stratejilerine dair kritik açıklamalarda bulundu. Kazak lider, ülkenin yer altı zenginliklerinin enerji güvenliği açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

EKONOMİK BÜYÜMEDE REKOR SEVİYELER KAYDEDİLDİ

Geçtiğimiz yıl Kazakistan ekonomisinin yüzde 6,5 oranında büyüme kaydettiği açıklandı. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla miktarının 300 milyar dolar barajını geçtiği ve kişi başına düşen milli gelirin ilk defa 15 bin dolar seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Bu ekonomik verilerin Orta Asya bölgesi genelinde bir rekor niteliği taşıdığı vurgulandı. Ulusal Fon bünyesindeki döviz varlıklarının bir yılda 5 milyar dolar arttığı, toplam altın ve döviz rezervlerinin ise 65 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek noktasına ulaştığı belirtildi.

EKONOMİK YAPI VE NÜFUS ARTIŞI TAKİP EDİLİYOR

Reel sektördeki gelişmelere değinen Tokayev, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomi içindeki ağırlığının yüzde 40 seviyesine yaklaştığını aktardı. Ülkenin demografik gücünün arttığına işaret edilerek, Kazakistan nüfusunun 20 milyon 500 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

Ekonomik kalkınmanın sürekliliği için yeni enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç öncelikli gündem maddesi olarak tanımlandı. Bu alandaki doğal avantajların daha verimli kullanılması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

KÖMÜR REZERVLERİ İÇİN 300 YILLIK ÖNGÖRÜ

Kazakistan’ın yer altı kaynakları arasında öne çıkan kömür rezervinin 33 milyar ton civarında olduğu resmen duyuruldu. Mevcut tüketim alışkanlıkları baz alındığında, bu rezervin ülkeye tam 300 yıl boyunca yetebilecek kapasitede olduğu saptandı.

Güncel verilere göre yıllık bazda 110 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirildiği açıklandı. Kömürün Kazakistan için sıradan bir enerji kaynağı olmanın ötesinde, doğrudan bir stratejik varlık olduğu vurgulandı.

ENERJİ TESİSLERİ İÇİN ULUSAL PROJE TALİMATI

Kömür odaklı enerji üretim tesislerinin modernize edilmesi ve geliştirilmesi sürecine "ulusal proje" statüsü tanınacağı bildirildi. Bu hamle ile ülkenin enerji altyapısının uzun vadeli ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması hedeflendi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bu stratejik hamlenin hayata geçirilmesi konusunda hükümete talimat verdi. 20 Mart tarihine kadar gerekli tüm yasal ve idari süreçlerin tamamlanması için takvim belirlendi.