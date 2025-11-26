Kampanya, 24 Kasım 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. İngiltere ve Avrupa’dan Japonya’ya Economy Class uçuşu ile gelen yolcular, uluslararası biletleriyle bağlantılı olarak iki ücretsiz iç hat uçuşu rezervasyonu yapabilecek. Uçuşların gerçekleşme tarihi ise 31 Ocak sonrasında da herhangi bir güne denk gelebilecek.

ÜCRETSİZ AMA VERGİLER YOLCUYA AİT

Kampanya kapsamında uçuşlar ücretsiz olsa da, biletler için belirli vergiler ve harçlar ödenecek. Bu miktarın çoğu rotada yaklaşık 10 dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Teklif, koltuk müsaitliğiyle sınırlı olacak. Uygun koltuklar tükendiğinde belirli uçuşlarda ücretsiz bilet alma imkânı sağlanamayacak.

AMAÇ AŞIRI TURİZMİN YÜKÜNÜ DAĞITMAK

Japonya, pandemi sonrası yeniden açıldığı dönemden bu yana olağanüstü bir turist akını yaşıyor. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesiyle ülkeye yapılan seyahatler daha da ucuzladı ve bu durum turist sayısını hızla artırdı.

Özellikle kiraz çiçeği mevsimi, Fuji Dağı tırmanış dönemi ve yoğun yaz aylarında büyük şehirler adeta dolup taşıyor. Yerel yönetimler, kalabalığı dağıtmak amacıyla çeşitli önlemler aldı. Örneğin, Fuji Dağı’na çıkış ücretleri artırıldı ve bazı popüler alanlarda kalabalığı kontrol altına almak için bariyerler kuruldu.

Yeni iç hat uçuş kampanyasıyla hedef, yabancı turistlerin yalnızca büyük şehirlerde yoğunlaşmasını engellemek ve Japonya’nın diğer bölgelerine yönlendirilmesini sağlamak. Böylece hem turistik yük dengelenmiş olacak hem de ülke genelindeki ekonomik hareketlilik artacak.