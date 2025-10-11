ABD’nin Los Angeles kentinde polis, eski İsrail askeri Adva Lavie için özel bülten yayımladı.

Lavie’nin flört uygulamaları üzerinden tanıştığı yaşlı ve zengin erkekleri hedef aldığı, hırsızlık olaylarına karıştıktan sonra kayıplara karıştığı iddia edildi.

FARKLI KİMLİKLER VE LÜKS ARAÇLAR

Yetkililer, Lavie’nin “Mia Ventura Shoshana” ve “Shana” isimlerini de kullandığını, siyah ve beyaz renkli lüks araçlarla dolaştığını bildirdi. Henüz hakkında resmi bir suçlama bulunmasa da polis, kamuoyunu dikkatli olmaya çağırdı.

“BANA KOMPLO KURULDU”

İddiaların ardından Daily Mail’e konuşan Lavie, tüm suçlamaları reddetti.

“Sanırım güçlü ve bağlantılı biriyle birlikteyseniz ve onu kızdırırsanız, bu ciddi sonuçlar doğurabiliyor” diyen Lavie, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. “Beni tamamen mahvetmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.