Almanya'da bu yıl yaşanan aşırı sıcak dalgaları, rekor sayıda can kaybına yol açtı. Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede aşırı sıcaklara bağlı ölümlere ilişkin haftalık raporunu yayımladı. Raporda, 2026'nın 15. haftasından 32. haftasına kadar yaklaşık 14 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

YAŞLI NÜFUS ÖZELLİKLE ETKİLENDİ

Raporda, yaşlıların aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğine dikkat çekildi. 9 Ağustos'a kadar aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin 7 bin 40'ının 85 yaş üstü olduğu ifade edildi. Bu yıl aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin 2 bin 170'inin 65-74 yaşlarında, 3 bin 450'sinin de 75-84 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Bu yılın özellikle 26. haftasında aşırı sıcakların yaşandığına işaret edilen raporda, yaklaşık 9 bin 600 kişinin 22-29 Haziran'da aşırı sıcaklara bağlı olarak hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası Almanya'da da etkisini gösterdi. 28 Haziran'da Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde sıcaklık 41,7 santigrat derece ölçülerek rekor kırıldı.

RKI'nın daha önce yayımladığı raporlarda da benzer artışlar kaydedildi. 9 Temmuz'da yayımlanan raporda, 2026'nın 15. haftasından 26. haftasına kadar ülkede aşırı sıcaklara bağlı yaklaşık 5 bin 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 13 Ağustos'ta yayımlanan raporda ise 31. haftanın sonuna kadar 12 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.