Ekonomik kriz milyonlarca emekli ve çalışanı açlıkla mücadeleye iterken, günlerdir maaş zammı için meydanlarda eylem yapan emekliler, pazardan ve çöpten atık toplayan vatandaşlar da geçim koşulları ile maaşlara isyan ediyor. Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kişi açlık sınırının altındaki ücretlerle yaşamaya çalışırken, son zamla birlikte sefalete sürüklenen asgari ücretli ve emekliler de aldıkları maaşlarla açlık sınırının altında kalmaya devam etti.

Sosyal medyaya da yansıyan bu tepkiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında henüz Başbakan olmadan yaptığı bir konuşma gündem oldu. Erdoğan DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetinin olduğu dönemdeki TV konuşmasında adeta bugünü tarif ediyor ve “Benim vatandaşım çöpten rızık topluyorsa, pazarlardan atık topluyorsa, meydanlar ‘açız’ diye bağırıyorsa ülkeyi bu hale mevcut hükümet getirmiştir” diyor.

‘ÇOK İYİ KONUŞUYOR’

Bir sosyal medya kullanıcısı bu görüntüleri “Beyefendi çok iyi konuşuyor, sayın Erdoğan’ın karşısına aday yapalım” yorumu ile paylaşırken bir başkası da “Reis haklı hemen seçime gidilmeli’’ diye yazdı. 2002 yılında ve 24 yıl önce AKP Genel Başkanı olarak yaptığı konuşmada ise şunları söylüyor: “Bugün benim Anadolu’daki vatandaşım konteynerlerden evine çöp, rızık toplayıp, götürüyorsa, pazar yerlerinde atıkları toplayıp evine götürüyorsa, meydanlar ‘açız, açız’ diye bağırıyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık ‘Yandım Allah’ diyorsa, benim halkım, vatandaşım, yüzde 25’i açlık sınırının altındaysa, yüzde 50’si yoksulluk sınırının altındaysa bu hale Türkiye’yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? Bu hükümetin ortakları bunun sorumluluğunu taşımıyor mu?”