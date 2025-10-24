İran’da ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait görüntülerin sızdırılması, ülkede büyük bir kaosa yol açtı.



Görüntülerde özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, dekolteli görüntüleri, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkat çekti.



80 BİN AHLAK POLİSİ GÖREVLENDİRİLDİ



Milyonlarca etkileşim alan görüntülerin ardından Şemhani, "ikili bir hayat" yaşamakla suçlandı.

Sosyal medyaya servis edilen görüntüler, sıkı başörtüsü yasaklarının olduğu İran'da yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu. İran medyasının maliyetini yaklaşık 14 milyar riyal (21 bin doların üzerinde) olarak tahmin ettiği, Tahran’daki lüks Espinas Palace Hotel’de düzenlenen etkinlik için sosyal medyada ‘ikiyüzlülük’ suçlamaları yapıldı.

Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından dünyada yankı bulan İran'daki protestolar videonun dolaşıma girmesiyle yeniden alevlendi. Son aylarda zaten başı açık olan kadınlar görülse de Tahran sokaklarında videodan sonra başörtüsü olmadan dolaşan kadınların artışı dikkat çekti.

Ancak Tahran’ın Ahlak Polisi, 80 bin “Ahlak Uygulayıcısı” görevlendirme kararını açıkladı. Sokaklarda başı açık kadınların gezmesine izin verilmeyeceği ilan edildi.