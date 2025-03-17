Ülkü Ocakları'nın dün akşam İstanbul Kağıthane'de verdiği iftar yemeğine katılan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, kürsüde konuşma yaptı.
Dünyaya Türk'ün mührünü vurmanın zamanı geldi diyen Yıldırım, Ortadoğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin de ifadeler kullandı.
Türkiye'nin özellikle Suriye'deki rolüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Yıldırım, Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrasında Halep'e dikilen Türk Bayrağını işaret ederek "Bugün Şam'dayız, Allah izin verirse yarın Kudüs'te olacağız" dedi.