Cem YILDIRIM

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile bir protokol imzaladı. Ülkü Ocakları öğrencilere trafik güvenliği, din eğitimi, uyuşturucudan kurtulmak, liderlik ve nakış dersleri veriyor.

TÖBSEN Genel Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, bu duruma tepki göstererek şunları söyledi:

“Türkiye’nin 1 milyon öğretmeni ve 100 bin usta öğreticisi var. Bakanlığa soruyoruz: Ülkü Ocakları hangi meslek alanında uzman, hangi akademik birikime ve pedagojik donanıma sahiptir? Bu protokol sadece bir eğitim meselesi değil, devletin anayasal sınırları ihlal etmesi, hukuka meydan okuması, eğitimi bir siyasi aygıt haline getirme çabasıdır.” İmzalanan protokolle suç işlendiğini belirten Bebek, “İptal edilmeli” dedi.