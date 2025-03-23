Trabzon’da ‘Ülkücü’ kimliği ile bilinen Arif Sis (60), İmamoğlu’na yapılanlara tepki gösterip CHP’ye üye oldu. Dede ve babası CHP’li olmasına rağmen kendisinin ‘ülkücü’ olarak yetiştiğini söyleyen Sis, “Baba ocağına döndüm. Biz hep adaletten yanayız, dilsiz şeytan olamayız” dedi.

Yıllardır Trabzonspor’da Çılgınlar tribün grubunda amigoluk yapan Arif Sis, hemşehrisi İmamoğlu’na destek olmak için CHP’ye üyelik kaydı yaptırdı. SÖZCÜ’ye konuşan Sis, neden üye olduğunu anlattı ve yaşananlara tepkisi şöyle dile getirdi:

“Eskiden Adalet Partisi ile CHP vardı. Biz ailece CHP’li idik. Babam ve dedem CHP’liydi. Ama ben hep ülkücü oldum. Ta ki Bahçeli MHP’nin başına gelene kadar. O geldikten sonra MHP’ye oy vermedim. Kadın (Akşener) ayrılınca 1 yıl onun partisinde kaldım. Sonra onun gittiği yolu beğenmedim, istifa ettim. Şimdi baba ocağına, CHP’ye girdim.

Ekrem bey çok dürüst çocuktur. Amatör kaleci iken birlikte deplasmanlara giderdik. Ben 1980 Çılgınlar taraftar grubunun kurucularındanım ve amigosu idim. Biz Trabzon’un yerlisiyiz, bizi tatlıcı diye bilirler. Babası Hasan amca (İmamoğlu) bizim dükkanın yakınında boyacı dükkanı vardı. Dedesinin de kereste fabrikası vardı. Eşi Dilek hanım da abimin hanımı ile hala çocukları.

ADALET YERİNİ BULACAK…

Bu yapılanlar doğru değil. Siyaseten önünü kesmek istiyorlar. Ancak hak yerini bulacak. Gizli tanık diye birileri çıkmış. Eee görmemiş de duymuş. Mantık bunu kabul eder mi? Adamın bana gıcıklığı varsa, oyun oynuyorlar. Öyle adalet mi olur? Ben bir yere gidince ceketimi çıkarıp, asmıyorum. Cebine bir şey kor da tuzak kurarlar diye.”