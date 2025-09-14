Müslümanlar için kutsal bir ibadet olan umre, artık beş yıldızlı “cruise” gemisiyle yapılıyor. Maddiyat yerine maneviyata yönelmek için de yapılan kutsal topraklara yolculuk için kişi başı en az 1.500 dolar (61 bin TL) veriliyor. Oda sayısına göre fiyat da artıyor. Yolcular önce lüks gemide tatil yapıyor, ardından Mekke’ye gidip Umre ibadetini yapıyor.

Yatak odaları ‘villa tipi’ diye sunuluyor.

İstanbul’daki Galataport’tan kalkan gemi, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsıyor. Sekiz gecelik tam pansiyon bir gemi tatiliyle başlıyor, ardından umre ibadeti ile devam ediyor.

Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle düzenlenmiş bir Cruise gemisiyle yapılıyor. Gemide 15 restoran var.

Geminin sosyal alanları göz kamaştırıcı.

PURO SEVENLERE ÖZEL ALAN

Genellikle muhafazakar çiftlerin tercih ettiği gemiye tek başına katılmak da mümkün. Gemi içinde eğlence ve yüzme alanı bulunuyor. Ancak alkol ve kumar yasak. Gemide havuz 09.00–12.00 saatleri arasında kadınlara özel. İki ana havuz, beş su kaydırağı ile bir su parkı da bulunuyor. Geminin sekiz numaralı kafe bölümünde puro severler için bir alan da bulunuyor. Gemi içinde ibadet etmek isteyenler için mescid de yer almış.

Odalar lüks otel odasından farksız.

TAM TATİL ROTASI

Gemi 12 Eylül’de İstanbul’dan yola çıktı. Bir sonraki turu Haziran 2026’da yapılacak. 13 gün cruse gemisiyle devam eden turun planlaması şöyle:

1-Gün: İstanbul

2-Gün: İstanbul, Kuşadası

3-Gün: Kuşadası

4-Gün: Kuşadası, Bodrum

5. Gün: Mısır’ın tarihi limanı Port Said’e varış. Gemide eğlenceler.

6. Gün: Süveyş Kanalı geçişi, Mısır

Dinlenme alanları ve yemek bölümleri...

7-Günü: Şarm El Şeyh, Mısır. Kızıldeniz’in renkli mercanları, altın kumsallar ve otantik pazarlar.

8-Gün: Şarm El Şeyh’te serbest gün.

9-Gün: Cidde, Umre Başlangıcı. Cruise programı sona eriyor, otobüslerle Mekke’ye hareket.

10. Gün: Mekke’de ibadet

11. Gün: 2. Umre, dinlenme, alışveriş.

12. Gün: Medine’ye Geçiş & Mescid-i Nebevi Ziyareti

13. Gün: Medine’den İstanbul’a uçuş.

‘KUMARHANE KAPANDI MI?

İktidara yakın gazetenin yazarı bu gemilerde kumar bölümü de bulunduğunu belirterek “Gemideki casino bölümü de mutlaka kapatılmıştır, kadın ve erkek havuz saatleri de farklı saatlerde olacaktır diye tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı. Yazar, varlıklı muhafazakar kesime gelen lüks umre eleştirileri karşısında ise şunları söyledi:

KIBLE NASIL TUTACAK

“Bazıları namaz esnasında gemi rota değiştirdiğinde kıblenin nasıl tutturulacağını merak etmiş. Seyir halindeki araçlarda namaz kılınırken yön değişmesi sorun olmuyor diye biliyorum. Otobüsle ya da gemiyle geze geze gitmekle, uçakla umreye gitme arasında elbette bazı farklar var. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları bu konu hakkında ne düşünüyorlar acaba?”