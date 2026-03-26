Aylardır tutuklu yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, dün tahliye edilerek özgürlüğüne kavuştu. Haber, Sarı-Kırmızılı camiada sevinçle karşılanırken, en ateşli taraftar gruplarından biri olan 'ultrAslan' da tarihi nitelikte bir bildiri yayımladı.

ultrAslan'ın ezberleri yıkan bildirisinde, Metehan Baltacı ile aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş için 'adalet' istendi. Açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Metehan Baltacı'nın tahliye kararıyla aldığımız güzel haber hepimizi mutlu etmiştir.

Metehan Baltacı ve Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcularında aklanarak tahliye olmasıdır.

Şikeye bulaşmamış olup bilgisizliğinden dolayı bahisin suç olmadığını düşünen herkesin adil bir şekilde yargılanıp tahliye olacağına inanıyoruz.

Buradan bir beyaz sayfa açmak üzerine bazı başlıkları not düşmeyi görev biliyoruz.

Bahisle ilgili yazılı olan maddeler hakkında tüm sporcular bilgilendirilmeli olayın vehameti en yüksek seviyeden anlatılmalı.

Milyonların sevincini mutluluğunu umudunu yüklediği neredeyse hayatlarının önüne koyduğu futbol tutkusunu kimse manipüle etmeye kalkmamalı.

Sadece TFF'nin disiplin maddeleri değil yasalarda caydırıcı olmalı.

Öyle bir yasa çıkartılmalı ki bu suça teşebbüs etmeyi akıllarından dahi geçirmemeliler."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Baltacı'nın tahliyesinin ardından açıklama yapan Mert Hakan Yandaş da ultrAslan'a teşekkür etti. Yandaş'ın açıklaması ise şöyle:

"Sürecin başından beri desteğini hiç esirgemeyen taraftar grubumuz Genç Fenerbahçeliler'e; bugün Metehan kardeşimle ilgili yaptıkları açıklamada beni de unutmayan ultrAslan'a; daima arkamda duran, dualarını eksik etmeyen tüm Fenerbahçe taraftarına ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Tahliyesine karar verilen Metehan Baltacı ve tüm futbolcu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."