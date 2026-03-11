Kayseri’de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erciyes Şubesi tarafından iftar programı düzenlendi.

CHP’DEN TEPKİ

Mekanda Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin önüne vakfa ait bir afiş yerleştirildi. Olayın ortaya çıkması tepkiye neden oldu. CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, söz konusu görüntülerin Atatürk’ün hatırasına ve toplumun ortak değerlerine saygısızlık olduğunu söyledi. Özer, söz konusu görüntünün ülkenin kurucusuna yapılan büyük bir terbiyesizlik olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

‘UTANMAZ MISINIZ?’

“Yazıklar olsun. Atatürk’ün sayesinde, onun kurduğu Cumhuriyet’in kazanımları sayesinde bugün kamu kaynaklarını sorumsuzca kullananların hadsizliğine bakın. Hiç mi utanmıyorsunuz? Atatürk bu ülkenin onuru ve vazgeçilmez ortak değeridir.”

Özer, yapılan hareketin Atatürk’ün hatırasına değil, toplumun ortak vicdanına yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade ederken şöyle bitirdi:

‘YANILGI İÇİNDELER’

“Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlığımızın sarsılmaz iradesi Atatürk’ün aydınlık yüzünü bir afişle kapatabileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Atatürk’ün fikirleri bu şekilde sansürlerle asla engellenemez, toplum buna izin vermez.”