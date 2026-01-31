Kış turizminin merkezi Uludağ’ın Birinci Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren telesiyej hattı, henüz belirlenemeyen bir teknik arıza nedeniyle aniden durdu. Sistemin durmasıyla birlikte hattı kullanan çok sayıda tatilci, dondurucu soğukta metrelerce yükseklikte beklemek zorunda kaldı.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
51 TATİLCİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen JAK, AFAD ve itfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla nefes kesen bir tahliye operasyonu başlattı. 51 tatilci güvenli bir şekilde yere indirildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya, "Bugün saat 11.08 sıralarında, Bursa ilimiz Osmangazi ilçesi Uludağ 1. Oteller bölgesinde telesiyej arızası olduğu ve 51 kişinin mahsur kaldığı ihbarı alınmış; olay bölgesine ivedilikle AFAD, Jandarma, Sağlık Ekipleri, Belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 96 personel, 26 ekipman ve araç sevk edilmiştir. Bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere, Sakarya İl AFAD Müdürlüğünden telesiyej/teleferik kurtarma konusunda uzman 2 ekip görevlendirilmiştir. Olayda mahsur kalan 51 kişi, profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılan hassas kurtarma çalışmaları sonucunda güvenli bölgeye alınmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; büyük bir gayret ve özveri ile kurtarma operasyonunu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyoruz." açıklamasını yaptı.