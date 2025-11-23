Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’daki 1’inci Bölge’de yer alan Kervansaray Otel, “mimari”, “yangın tesisatı” ve “yangın algılama” sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik sebebiyle kapatılmıştı.

Buna rağmen 27 Mart sabahı saat 05.00 sıralarında otelde yangın çıktı. Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri alevlere ilk müdahaleyi yaparken, Bursa’dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı tamamen saran yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde bulunan Yahya Üsta ile oğlu Berkin Üsta olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Fikriye Üsta ise kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25)

KAFEDE ÇIKAN YANGIN SÜS BİTKİLERİNİ TUTUŞTURDU

Otelin kameralarına yansıyan görüntülere göre, personel ile kayak malzemesi satan çalışanların, kafe-restoran bölümünün verandasında şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar duvardaki süs bitkilerini tutuşturdu. Saat 05.22’de görülen kıvılcımla başlayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

Fikriye Üsta (57)

'FB USTA' ASLİ KUSURLU SAYILDI

Cumhuriyet başsavcıvekili ile iki savcının yürüttüğü soruşturmada işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ile otelin mülk sahibi gözaltına alındı. “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş incelemesini tamamladıktan sonra otel belediye ekiplerince mühürlendi; jandarma bölgede güvenlik önlemleri aldı ve bilirkişi heyeti inceleme yaptı. Olaydan yaklaşık 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık raporda, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla “FB Usta” şirketinin “asli kusurlu” sayıldığı belirtildi.

'İKİ BİLİRKİŞİ RAPORU UYUMSUZ'

Üsta ailesinin avukatı İsmail Eray Çokal, dosyada yer alan ilk bilirkişi raporu ile son rapor arasında ciddi uyumsuzluklar olduğunu söyledi. Çokal’a göre, yangın sonrası hazırlanan ilk raporda otelde sprinkler ve duman dedektörü olmaması nedeniyle otelin “asli kusurlu” bulunduğu, ancak son raporda bu eksikliklere değinilmeden sorumluluğun Üsta’nın şirketine yöneltildiği ifade edildi. Avukat, çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişi heyetiyle ek rapor alınmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

'YANGINI ÖLENLERİN ÜZERİNE YIKIYORLAR'

Çokal, kafe işletmesinin Üsta’ya ait olmadığına dair sözleşme bulunduğunu, buna rağmen raporda sanki kafe Üsta tarafından işletiliyormuş gibi sorumluluk yüklendiğini savundu. Ayrıca otel sahiplerinin aileye, otel masrafları için yaklaşık 10 milyon dolarlık tazminat talebiyle arabuluculuk başvurusu yaptığı, uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Aile, bu adımı “yangın sorumluluğunu ölenlerin üzerine yıkma çabası” olarak nitelendirdi.

'SORUMLULUK OTEL SAHİBİNİN'

Avukat Çokal, alt kiralama ilişkilerinin bina sahibinin yangın güvenliği yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağını, bu sorumluluğun devredilemeyeceğini ve denetim yetkisinin de maliklerde kaldığını dile getirdi. Dosyadaki kamera kayıtları, teknik raporlar ve tanık anlatımlarının incelenmesiyle Yahya Üsta’nın eşine ait şirket çalışanlarına yönelik bir kusur tespiti bulunmadığını da ekledi.

Yahya Üsta’nın kardeşleri Feride Gündüz, Leyla Yıldız ve Maile Üsta, raporda ağabeylerinin kafe-bar işletmecisi gibi gösterilmesine sert tepki gösterdi. Aile üyeleri, Üsta’nın yıllardır otelin kayak odası ve telesiyejini işlettiğini, yangının çıktığı kafe bölümünün başka bir işletmeciye ait olduğunu ve o gece Üsta ailesinin odalarında uyuduğunu belirterek adalet çağrısı yaptı.